Puglia, scontro auto-moto, muore sul colpo giovane centauro, tre i feriti gravi, tra cui una bimba

Tragico incidente a Foggia: perdita di una vita in via Cerignola

Un tragico evento scuote Foggia

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi in via Cerignola, a Foggia, mietendo la vita di un motociclista. L’incidente ha coinvolto una Fiat Multipla, sulla quale viaggiavano tre persone – un nucleo familiare composto da marito, moglie e figlia – e una moto. Gli eventi hanno preso una piega tragica quando il conducente della Multipla, nel tentativo di svoltare a sinistra verso la propria abitazione, ha attraversato la strada proprio mentre la moto, che procedeva in direzione di Foggia, si avvicinava, portando a un inevitabile e fatale impatto.

Le conseguenze dell’impatto

L’esito dell’impatto è stato devastante per il motociclista, che ha perso la vita sul colpo. I tre occupanti della Multipla hanno riportato ferite lievi. Il luogo dell’incidente è stato rapidamente raggiunto da forze dell’ordine e soccorsi, inclusi Polizia di Stato, Polizia Locale, operatori del 118 e l’Elisoccorso, tutti intervenuti prontamente per gestire le conseguenze dell’incidente e assistere i coinvolti.