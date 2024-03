Eriksson realizza il suo sogno di diventare allenatore del Liverpool, “l’accoglienza è da brividi al suo ingresso in campo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Sven Goran Eriksson realizza il sogno di guidare le Liverpool Legends, portando emozione e ricordi ad Anfield Road.

Il sogno diventa realtà per Eriksson

Sven Goran Eriksson, l’illustre allenatore svedese, ha vissuto un momento emozionante guidando le Liverpool Legends in una partita amichevole contro le leggende dell’Ajax ad Anfield Road. L’evento ha suscitato una profonda commozione tra i tifosi dei Reds, che hanno tributato a Eriksson una calorosa standing ovation e cori di sostegno. Il tecnico, 76 anni, che di recente ha rivelato di essere in lotta contro un cancro al pancreas in fase terminale, ha avuto sotto il suo comando giocatori leggendari come Fernando Torres e altri nomi famosi, in un incontro che ha rappresentato molto più di una semplice gara di beneficenza per lui e per i presenti.

Un tributo emozionante e ricordi di infanzia

Durante un’intervista rilasciata a Channel 4 prima della partita, Eriksson ha condiviso il significato personale dietro questa esperienza, ricordando l’amore di suo padre, grande tifoso del Liverpool, per la squadra. La decisione di accettare l’invito a guidare le Liverpool Legends è stata per lui fonte di grande gioia e gratitudine. Eriksson ha anche toccato il tema della sua battaglia contro il cancro, mostrando un atteggiamento di accettazione e forza di fronte alla malattia, sottolineando l’importanza di vivere il presente senza lasciarsi sopraffare dal timore del futuro.

L’amore per il Liverpool e l’inno che unisce

L’intervista ha riservato momenti di profonda emotività quando Eriksson ha evocato i suoi ricordi legati al Liverpool, inclusa la sua ammirazione per l’inno del club, ‘You’ll Never Walk Alone’, un simbolo di speranza e solidarietà per i tifosi e i giocatori. Questa canzone, insieme ai ricordi di visitare Anfield da giovane e l’invito ricevuto trent’anni fa da Joe Fagan, ha rappresentato per Eriksson un legame profondo e duraturo con il club e i suoi sostenitori, testimoniando come il calcio possa essere molto più di uno sport, trasformandosi in una fonte di ispirazione e conforto nei momenti difficili.