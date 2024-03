Il coraggio di Eleonora Giorgi: “Martedì mi opererò per il tumore al pancreas, felice sia stato possibile”

0 Condivisioni acebook Twitter



Eleonora Giorgi affronta con coraggio l’operazione al pancreas, sostenuta dalla famiglia e dalla comunità medica.

Il coraggio di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi si prepara a un importante intervento chirurgico per rimuovere un tumore al pancreas, diagnosi ricevuta l’anno scorso. Durante un’intervento a Verissimo, l’attrice ha condiviso i suoi sentimenti: “Volevo sembrare radiosa e ottimista e lo sono ma ho un po’ di paura. Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. Questa è una super operazione. Ma ringrazio Dio, i medici e la scienza che l’hanno resa possibile. Non era scontato”, mostrando una resilienza esemplare. Grazie a un trattamento di chemioterapia di 3/4 mesi, il tumore è stato reso meno aggressivo, creando le condizioni ottimali per l’operazione.

Sostegno familiare e ottimismo

I figli di Giorgi, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, hanno espresso ammirazione per il coraggio e l’ottimismo mostrato dalla madre in questo difficile percorso. Hanno sottolineato come l’atteggiamento positivo di Eleonora abbia reso più sopportabile il periodo di trattamento e abbiano condiviso momenti di qualità che altrimenti sarebbero stati impossibili. Eleonora stessa ha manifestato gratitudine per la presenza costante dei suoi figli, senza attribuirsi meriti particolari ma piuttosto sottolineando la sua naturale inclinazione a mantenere un atteggiamento positivo di fronte alla malattia.

Prospettive future e ringraziamenti

Eleonora Giorgi guarda al futuro con speranza, citando le rassicurazioni ricevute dai medici sulla sua convalescenza e il ritorno alla normalità. Ha anche colto l’occasione per ringraziare l’ex marito Massimo Ciavarro per il suo sostegno inaspettato e prezioso in questo momento difficile. La sua presenza, insieme a quella dei suoi figli, offre a Eleonora ulteriore forza e conforto.