Fabrizio Corona prepara una mega festa per i suoi 50 anni, “Belen e Nina Moric tra gli ospiti. Invito aperto a tutti, pagando l’ingresso di 10 euro”

0 Condivisioni acebook Twitter

Fabrizio Corona celebra i 50 anni al QI di Erbusco con amici famosi e serata aperta al pubblico. Belen Rodriguez e Nina Moric tra gli invitati speciali.

Un compleanno speciale per Fabrizio Corona

Il noto Fabrizio Corona ha annunciato di voler celebrare il suo 50° compleanno in grande stile presso il QI di Erbusco, un locale noto per essere tra i più esclusivi d’Italia. Affiancato da Steven Basalari, amico e proprietario del locale, Corona ha condiviso su social un video in cui anticipa la presenza di volti noti come Belen Rodriguez e Nina Moric, assicurando una serata indimenticabile. La festa prevede una cena intima seguita da un evento più ampio, aperto a tutti coloro che desiderano unirsi alla celebrazione, evidenziando l’importanza di amici e ospiti a sorpresa nell’esistenza dell’ex paparazzo.

Dettagli dell’evento

Il festeggiamento del mezzo secolo di vita di Corona si articolerà in due fasi: una cena esclusiva per pochi intimi e una parte della serata aperta al grande pubblico, con l’accesso garantito da un ticket di dieci euro. “Ci sarà la nostra disponibilità per fare fotografie, video, divertirci. Sarò lì infatti per divertirmi a casa del mio amico Steven, non vengo mica pagato per fare l’ospitata,” ha dichiarato Corona, sottolineando il desiderio di condividere momenti di gioia e spensieratezza con i suoi ospiti, in un contesto di festa genuina e senza pretese.

Momenti di tensione tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez

Recentemente, secondo quanto riportato, Corona e Rodriguez sono stati coinvolti in un breve scontro in un ristorante di Milano, complici i paparazzi. La situazione, nata da un incontro casuale, ha portato Belen a esprimere la preoccupazione per la possibile negativa influenza delle foto con Corona sulla sua immagine pubblica. Tuttavia, sembra che i due abbiano prontamente risolto il disguido, mantenendo un rapporto civile.