Verissimo, Giuseppe Garibaldi: “Speravo di arrivare in finale, ma ora aspetto Beatrice”

0 Condivisioni acebook Twitter

Giuseppe Garibaldi, ospite a Verissimo oggi, domenica 24 marzo 2024, parla della sua esperienza post-eliminazione dal Grande Fratello.

Deluso per non essere arrivato in finale, ora ambisce a nuove opportunità televisive, come Striscia la Notizia, per cui intende prepararsi: “Mi piacerebbe mettermi in gioco in altri programmi, come Striscia la Notizia. Devo studiare e migliorare, è un obiettivo. Il GF mi ha portato a sognare cose che prima non immaginavo”.

Parole di delusione e speranza

Garibaldi esprime il suo rammarico per l’uscita dal reality appena prima della finale, evidenziando la sua lotta contro i concorrenti più forti. Confessa di non avere rimpianti, ma ammette il dispiacere per non aver raggiunto l’obiettivo finale: “Ci sono rimasto male, speravo di arrivare fino alla fine. Ho lottato contro i più forti, questo mi fa onore. Non ho nessun rimpianto, mi dispiace per non essere arrivato fino alla fine”.

Il suo percorso è stato segnato da alti e bassi, soprattutto per la sua relazione con Beatrice Luzzi, per la quale ancora nutre sentimenti: “Ho sbagliato tante volte, mi fa male. Lì dentro si vivono emozioni che da fuori vengono percepite diversamente. Ho pagato per la relazione con Beatrice Luzzi. Da parte mia ci sono stati sentimenti, lei era presa, c’era attrazione. Quando ci sono sentimenti o emozioni per me si tratta di relazione. Adesso si è spenta, anche per difendermi”.

Durante l’avventura nel programma, Garibaldi ha affrontato un malore che lo ha costretto ad abbandonare temporaneamente la casa, ma ora si dichiara in buona salute e desideroso di sottoporsi ad accertamenti per garantirsi il benessere.

Un futuro con Beatrice Luzzi

Nonostante l’uscita dal Grande Fratello, Garibaldi rivela di essere ancora interessato a Beatrice Luzzi, lodandone l’intelligenza e il ruolo formativo nella sua vita. L’ex concorrente del reality confessa il forte legame con lei e le intenzioni di chiarire e approfondire la loro relazione una volta che entrambi saranno liberi.

Vita, famiglia e nuove prospettive

Originario di Palmi, Garibaldi rivela il cambiamento che il Grande Fratello ha portato nella sua vita, consentendogli di crescere e maturare. Parla dell’affetto per la sua famiglia, soprattutto per sua madre, che ha affrontato problemi di salute durante la sua permanenza nel programma. Garibaldi racconta anche del confronto con suo padre riguardo alla sua partecipazione al reality, sottolineando infine la riconciliazione e il sostegno ricevuto.