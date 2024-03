Bari, la smentita di Decaro alle parole di Emiliano, “Mai stato dalla sorella del boss, ecco come andò 20 anni fa”

0 Condivisioni acebook Twitter

“Nessun incontro con la sorella del boss”: il sindaco di Bari, Antonio Decaro, corregge le dichiarazioni di Michele Emiliano.

Smentite e chiarimenti

Antonio Decaro, sindaco di Bari, interviene per rettificare le affermazioni di Michele Emiliano, governatore della Puglia, riguardanti un presunto incontro con la sorella di un noto boss mafioso. Decaro insiste: “Io mai stato dalla sorella del boss, Emiliano ricorda male”, riferendosi a un episodio narrato da Emiliano che avrebbe visto il sindaco in una situazione di pericolo legata alla sua attività politica e amministrativa di vent’anni fa, quando era assessore comunale. Decaro sottolinea la mancanza di fondamento delle accuse, affermando di aver sempre operato nel rispetto della legalità e negando qualsiasi incontro con individui legati alla criminalità organizzata.

Un aneddoto contestato

La polemica nasce da un aneddoto raccontato da Emiliano durante un evento di solidarietà verso Decaro, in cui il governatore evocava un momento di tensione vissuto da Decaro a causa delle sue iniziative per limitare il traffico veicolare in Bari Vecchia. Secondo Emiliano, Decaro sarebbe stato minacciato con una pistola per le sue politiche di restrizione al traffico, un racconto che Decaro smentisce, precisando di non essere mai stato in casa di nessuna sorella di boss mafiosi e attribuendo a Emiliano un ricordo distorto degli eventi.

Riflettori puntati sulla politica e la mafia

Le dichiarazioni di Emiliano hanno sollevato un’ondata di polemiche e attirato l’attenzione sulla gestione amministrativa della città di Bari e sulle infiltrazioni mafiose all’interno delle istituzioni locali. La commissione Antimafia, rappresentata dal vicepresidente Mauro D’Attis, annuncia l’intenzione di approfondire la questione attraverso audizioni in Parlamento.