Crazy Pizza di Flavio Briatore a Napoli: tante le posizioni ricercate, opportunità di lavoro nel nuovo locale

Un’opportunità di lavoro si presenta con l’apertura imminente della pizzeria Crazy Pizza di Flavio Briatore a Napoli, prevista per maggio 2024 nella zona di piazza Vittoria sul Lungomare

Nonostante le polemiche passate riguardo ai prezzi delle pizze, l’apertura del locale è attesa con grande interesse. Sul profilo Linkedin di Crazy Pizza sono apparsi annunci di lavoro in cerca di personale per sala e cucina.

Posizioni aperte e requisiti

L’offerta di lavoro invita a unirsi al team di Crazy Pizza a Napoli e cerca nuovi talenti per l’apertura imminente del locale. Si specifica la ricerca di personale per il front of the house e per il back of the house. Nel front of the house, si ricercano addetti all’accoglienza, camerieri e bartender, ossia il personale che si occupa direttamente della clientela. Nel back of the house, si cercano invece figure per la cucina, comprendendo cuochi e aiuto cuochi.

Prospettive e opportunità

L’apertura della Crazy Pizza a Napoli offre opportunità di lavoro in un ambiente dinamico e stimolante. Essere parte del team di una catena di ristoranti nota a livello internazionale come Crazy Pizza può significare l’opportunità di crescere professionalmente e di fare esperienza in un ambiente di lavoro stimolante.

Se sei interessato a unirti al team di Crazy Pizza a Napoli, controlla gli annunci di lavoro sul profilo Linkedin della società e candidati per una delle posizioni aperte. Non perdere l’opportunità di essere parte di un’esperienza unica nel mondo della ristorazione, guidata da una delle figure più conosciute nel settore.