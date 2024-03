Verissimo, Anita Olivieri confusa: “Con Alessio? Non so cosa mi sia successo, vedo Edoardo nel mio futuro ma non è detto che è lui ciò che voglio”

0 Condivisioni acebook Twitter

“Non so cosa è successo, con Alessio Falsone potrei essermi persa o ritrovata”, ha confessato Anita Olivieri, ospite di Verissimo, riflettendo sul suo turbolento percorso al Grande Fratello dove ha tradito il fidanzato Edoardo Sanson

Un passato complicato e un presente confuso

“Prima del GF ci eravamo riavvicinati dopo 2 anni distanti. Abbiamo fatto terapia di coppia. Non credevo ci fosse qualcosa di meglio di lui, poi nel reality ho messo davanti me”, ha dichiarato Anita, esprimendo rimorso per aver perso il controllo delle sue azioni.

Confronto con il passato e il videomessaggio di Edoardo

“Lo vedo colpito, addolorato. Vedo il dolore nel suo volto”, ha detto Anita, visibilmente commossa, dopo aver ascoltato il videomessaggio di Edoardo che ha rifiutato ogni possibilità di riconciliazione con queste parole: “Quando lei è entrata al GF, ero preoccupato di non vederla, di non poter condividere con lei alcune cose. A suo modo cercava di essere presente. San Valentino è stato un momento toccante, mi sono esposto. Ho voluto fare questo passo nei suoi confronti. Mi ha detto cose forti. Siamo stati insieme per tanto tempo, io credevo che fossimo arrivati al punto in cui potevo fidarmi. Quello che è successo non me lo aspettavo. So che i colpi di fulmine esistono, le auguro che questa decisione sia ponderata. Per me è paradossale, lei è sempre stata la mia casa. Mi sembra assurdo che sia finito tutto in una casa in cui non c’ero. Il tradimento è tradimento, per me è difficile ricucire il nostro rapporto. La nostra storia è finita, ora lei rimane nel passato. Le recrimino il fatto di non essere venuta prima da me, prima di iniziare con Alessio. Sono immaturo e non sono pronto a vederla, la persona che ho visto non è quella che conosco, per me significherebbe incontrare un’estranea. Non vedo perché dovremmo vederci”.

Emozioni e riflessioni sincere

“Sono uscita da troppo poco per capire se è stato il programma a portare al massimo le mie emozioni, potrei essermi persa o ritrovata”, ha ammesso Anita, riconoscendo la complessità dei suoi sentimenti. Ha espresso il desiderio di comprendere meglio se stessa e le sue azioni.

Proiezioni per il futuro

“Vedo lui nel mio futuro, è l’unico che posso proiettare nel mio futuro”, ha concluso Anita, aprendo la porta a nuove riflessioni sul suo percorso emotivo e sulle sue relazioni.