Spalletti esulta: “Siamo sempre stati squadra”

Il Ct azzurro, al termine della vittoria per 2-0, ha elogiato l’atteggiamento e lo spirito di squadra dimostrati dalla nazionale

“Non poteva non essere contento della sua Italia dopo il successo degli azzurri contro l’Ecuador”. Questo è quanto ha affermato Luciano Spalletti.

L’Importanza dell’unità e della coesione

Spalletti ha sottolineato l’importanza fondamentale di essere una squadra coesa e unita in campo. Ha evidenziato la capacità dell’Italia di giocare e di adattarsi alle situazioni di gioco, dimostrando una grande maturità tattica. Nonostante alcuni momenti di difficoltà nel mantenere il possesso palla, Spalletti ha lodato l’atteggiamento aggressivo della squadra nel recuperare il possesso e nel contrastare l’avversario: “”Siamo stati più sporchi quando abbiamo riconquistato palla poi l’abbiamo persa troppo velocemente ma siamo sempre stati squadra”. E poi ha aggiunto Puoi decidere di attaccare o difendere di più ma l’essenziale è essere squadra. Nel primo tempo abbiamo avuto più la palla e siamo stati più alti col baricentro e potevamo fare anche un altro gol, poi nel dare anche il pallino a loro non abbiamo concesso grandi spazi”.

Riflessioni sulla trasferta e preparazione agli Europei

Non nascondendo le difficoltà della trasferta negli Stati Uniti, Spalletti ha espresso soddisfazione per l’organizzazione impeccabile della Federazione e per l’impegno serio dei giocatori. Ora l’attenzione si sposta inevitabilmente verso il ritiro per gli Europei, dove l’Italia arriva da campione in carica. Spalletti sottolinea l’importanza di mantenere l’umiltà e la concentrazione, facendo tesoro delle prestazioni positive e analizzando gli errori da correggere in vista delle sfide future.

Luciano Spalletti ha concluso con ottimismo, riconoscendo che partite di questo genere forniscono preziose opportunità di analisi e miglioramento per la squadra, preparandola al meglio per il prossimo grande torneo.