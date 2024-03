Chiara Ferragni, l’influencer vola a Dubai per le vacanze di Pasqua e il suo look conquista tutti

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni si è recata a Dubai con la sua famiglia durante un periodo complicato della sua vita, contrassegnato dalla crisi personale e professionale

La chiave del successo malgrado i momenti bui, è il suo stile inconfondibile: un abitino floreale del suo brand abbinato a biker boots, un look da copiare questa primavera.

Chiara Ferragni ha intrapreso un viaggio a Dubai con i suoi cari, tra cui i figli Leone e Vittoria, la sorella Valentina, il fidanzato di questa, e la madre Marina Di Guardo. Questa fuga arriva in un momento di crisi per la Ferragni, che ha visto la fine del suo matrimonio e la perdita di importanti collaborazioni, in seguito allo scandalo Balocco. Nonostante la tempesta, l’influencer non ha perso il suo stile, evidenziato da un look perfetto per la primavera: un minidress floreale abbinato a stivaletti di pelle, direttamente dalla sua collezione.

La vacanza pasquale di Chiara a Dubai

Durante la sua vacanza pasquale a Dubai, Chiara Ferragni alloggia in un lussuoso hotel, luogo caro a lei e ricco di comfort, dimostrando come il suo stile di vita rimanga elevato nonostante le recenti difficoltà. Il look ideale per le vacanze rispecchia la sua capacità di rimanere al centro dell’attenzione con scelte di stile audaci e personali.

La Ferragni ha scelto Dubai per le sue vacanze pasquali, soggiornando in un hotel di lusso con spa e spiaggia privata. Questo soggiorno contrappone la sua attuale situazione a quella dell’ex marito Fedez, che vive temporaneamente in condizioni molto diverse. Nel frattempo, Chiara ha saputo mantenere un profilo alto, optando per abiti del suo brand che rispecchiano la sua evoluzione stilistica e imprenditoriale.

Il guardaroba di Chiara per la vacanza

Il guardaroba di Chiara Ferragni per la vacanza a Dubai è un’ode al suo marchio, con pezzi che riflettono un mix di grinta e femminilità. L’outfit da copiare per la primavera include il suo abitino floreale abbinato a biker boots, un esempio di come rimanere trendy mantenendo comodità e praticità.

In valigia, Chiara ha portato capi predominanti del Chiara Ferragni Brand, tra cui spicca un abitino floreale con scollatura morbida e una gonnellina leggermente asimmetrica, abbinato a biker boots in pelle nera. Questa scelta non solo esalta il suo stile unico ma rappresenta una tendenza moda del 2024, che vede il ritorno degli stivaletti biker come pezzo forte per look versatili e alla moda. Questo abbinamento è l’emblema della capacità di Ferragni di restare trendy anche nei momenti di cambiamento, proponendo soluzioni stilistiche pronte a conquistare il cuore e il guardaroba delle sue follower.