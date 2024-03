Puglia, auto si schianta contro un albero, muore un uomo, due i feriti gravi

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Candela: incidente mortale sconvolge la comunità

L’improvviso schianto

Una giornata piovosa trasforma in tragedia la vita di tre persone alle porte di Candela. Intorno alle 13:30, una Mercedes classe C, guidata da un giovane di 20 anni e con a bordo due anziani, perde controllo sull’asfalto reso viscido dalla pioggia, terminando la sua corsa contro un albero. La violenza dell’impatto è tale da spegnere immediatamente la vita di un passeggero, un uomo nato nel 1939, lasciando una comunità in lutto per la perdita improvvisa.

Consequenze e soccorsi

Nell’incidente, oltre al tragico decesso, si registrano due feriti: il giovane conducente e un’anziana donna, nata nel 1937, entrambi trasportati in ospedale per le cure necessarie grazie all’intervento dell’elisoccorso. La prontezza dei soccorsi testimonia l’impegno della comunità e delle forze dell’ordine nel fronteggiare le emergenze e nel fornire assistenza alle vittime e ai loro familiari in momenti di estrema difficoltà.

Le indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Deliceto per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.