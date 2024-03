Pensionata centenaria trovata accanto al cadavere della badante

0 Condivisioni acebook Twitter

Una terribile tragedia ha colpito Uscio, Genova, quando una anziana centenaria è stata trovata immobile per 24 ore accanto al corpo della sua badante settantenne

Il drammatico ritrovamento è avvenuto dopo le 20:00 di lunedì 25 marzo, suscitando sconcerto e preoccupazione nella comunità locale.

La scoperta macabra a Uscio

La pensionata, con difficoltà motorie, è stata scoperta nella sua abitazione accanto al cadavere della sua assistente anziana. La famiglia della donna anziana ha lanciato l’allarme dopo aver notato l’assenza di contatto con la badante. La presenza della centenaria in quelle condizioni ha destato sgomento e ha richiesto l’intervento immediato delle autorità locali e dei soccorsi.

Intervento delle autorità e stato di salute della centenaria

Sul luogo del tragico ritrovamento sono giunti vigili del fuoco, carabinieri e personale medico. Purtroppo, per la badante non c’è stato nulla da fare, mentre la anziana centenaria è stata trasportata in ospedale per accertamenti, visibilmente scossa ma fortunatamente in buone condizioni di salute.