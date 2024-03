Perla Vatiero e Mirko Brunetti: “Ora lasciateci in pace, rivogliamo la nostra normalità”

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo la vittoria al Grande Fratello, Perla Vatiero ritorna a casa con il fidanzato Mirko Brunetti, riaccendendo la loro storia d’amore. In un’intervista esclusiva a Chi, la coppia rivela i loro progetti futuri, desiderando ora un po’ di privacy.

Il trionfo di Perla Vatiero al Grande Fratello

“Lei ha vinto perché è sempre stata se stessa. È il mio guaio da quando avevo 13 anni, da quando l’ho vista per la prima volta. Lo è ancora ora che ho 27 anni”, afferma Mirko Brunetti, celebrando il trionfo di Perla Vatiero. E poi ha aggiunto: “A Temptation dovevamo staccarci e abbiamo trovato il coraggio e una motivazione per farlo. Il nostro scegliere di non stare insieme non era per mancanza di amore, lo abbiamo dimostrato. C’era intesa e complicità tra noi al GF”.

La vincitrice, felice per la sua conquista, riflette sulla sua esperienza nel reality e sul ritrovato amore con Brunetti. La loro complicità è emersa anche durante il flirt di Vatiero con Alessio Falsone, evidenziando la solidità dei loro sentimenti.

Piani futuri

Guardando al futuro, Perla Vatiero e Mirko Brunetti desiderano ritornare alla normalità e godersi un po’ di privacy. Preferiscono al momento rimanere fidanzati anziché pensare al matrimonio, focalizzandosi sulla convivenza e sul divertimento insieme. Roma potrebbe essere la loro nuova meta, dove sperano di realizzare i loro sogni senza correre troppo velocemente.

Lei ha anche detto: “Da ragazzina ho imboccato una strada sbagliata, ho incontrato persone sbagliate che mi influenzavano tanto. Mi sono trovata in situazioni e con persone più grandi di me. Ne sono uscita da sola grazie allo sport che mi ha portata via dalla strada. Raccontarlo mi ha alleggerito anche nei confronti dei miei genitori. Ho vissuto tutto da sola in camera mia a piangere, quello che per loro era uno sport, per me era vita. Oggi mi capiscono di più”.

E poi hanno concluso dicendo: “Il prossimo passo sarà quello di tornare alla normalità. Tutto è stato condiviso, ora vogliamo un po’ di privacy. Abbiamo tanti mesi da ripercorrere”.