Suocero spara la nuora dopo aver fatto irruzione in casa, la donna fugge lanciandosi dal balcone con in braccio il figlio di un anno

Una donna si salva lanciandosi dal balcone per sfuggire all’aggressione del suocero a Gioia Tauro; ricoverata in terapia intensiva, non è più in pericolo di vita.

Drammatico episodio a Gioia Tauro

In un’azione disperata per salvarsi da un’aggressione, una donna si è gettata dal balcone della sua abitazione a Gioia Tauro. L’attacco è stato sferrato dal suocero, che, armato, ha fatto irruzione in casa, sorprendendo la donna mentre teneva in braccio la sua figlia di un anno. Le forze dell’ordine, intervenute prontamente sul posto insieme ai soccorritori, hanno rilevato che l’aggressore aveva puntato un’arma da fuoco contro la donna, ferendola al torace prima che questa decidesse di gettarsi nel vuoto per sfuggirgli.

Il salvataggio e le indagini

La vittima è stata trasportata d’urgenza alla terapia intensiva del Gom di Reggio Calabria, dove ha subito un delicato intervento chirurgico. Fortunatamente, la bambina è rimasta illesa nell’incidente. Dopo il suo ricovero, le forze dell’ordine hanno avviato una caccia all’uomo che si è conclusa con la resa dell’aggressore. Questi, braccato per tutto il centro cittadino, si è consegnato volontariamente alla Polizia di Stato, consegnando anche l’arma utilizzata, una pistola con matricola abrasa. Le indagini ora si concentrano sul movente dell’aggressione, con il suocero reo confesso al centro delle attenzioni degli inquirenti.

La convalescenza e le indagini future

Nonostante le gravi condizioni iniziali, la donna non è più considerata in pericolo di vita. Dal suo letto di ospedale, ha fornito una testimonianza chiave per le indagini, raccontando di essere stata colta di sorpresa dal suocero che si era nascosto nella sua casa. Questo terribile episodio ha scosso la comunità di Gioia Tauro, lasciando aperte molte domande sulla sicurezza domestica e sui rapporti familiari. Gli inquirenti continuano a lavorare per chiarire ogni aspetto dell’accaduto, promettendo di fare luce su questa tragedia che ha sfiorato un esito ancor più catastrofico.