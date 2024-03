Pullman Flixbus si ribalta in autostrada a Lipsia, il bilancio è pesantissimo, sono 5 i morti

0 Condivisioni acebook Twitter



In un tragico incidente sull’autostrada A9 vicino a Lipsia, un pullman Flixbus si ribalta, causando cinque vittime e numerosi feriti.

Tragico mattino sull’A9

Questa mattina, un grave incidente ha coinvolto un autobus della compagnia Flixbus sull’autostrada A9 vicino a Lipsia, in Germania. Secondo quanto riportato dall’agenzia Dpa, che cita fonti della polizia, l’incidente ha provocato la morte di almeno cinque persone. A bordo del veicolo si trovavano 53 passeggeri e due autisti, quando, per cause ancora da accertare, l’autobus ha perso il controllo ribaltandosi. “Numerosi feriti” sono stati segnalati dalle autorità, che al momento non hanno fornito ulteriori dettagli.

Dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto alle 9:45 mentre il Flixbus viaggiava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, diretto verso Monaco, con una prevista sosta a Lipsia intorno alle 10. La strada è stata interamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Il portavoce della polizia, Olaf Hoppe, è stato citato dal giornale Bild riguardo all’accaduto. L’autobus era partito da Berlino alle 8 di questa mattina con destinazione finale Zurigo. Il portavoce di Flixbus, Sebastian Meyer, ha espresso il suo cordoglio: “Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora note. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locali e i soccorritori sul posto e faremo tutto il possibile per chiarirne rapidamente e completamente la causa. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite da questo incidente e alle loro famiglie”.

Contesto degli incidenti Flixbus

Questo non è il primo incidente che vede coinvolto un autobus della compagnia Flixbus in questo mese. Il 25 marzo, un altro grave incidente si è verificato in Italia, sull’autostrada A1, tra Modena e Valsamoggia. In quell’occasione, un autobus Flixbus si è ribaltato al chilometro 174 in direzione sud, causando la morte di un passeggero diciannovenne e il ferimento di altri sei.