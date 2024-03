Fedez, la nuova casa da single non è un superattico

0 Condivisioni acebook Twitter

Il rapper Fedez ha recentemente mostrato al pubblico la sua nuova dimora, definita da lui stesso un “nido”, dove vivrà insieme ai figli Leone e Vittoria

Contrariamente alle aspettative, la casa non assomiglia minimamente al superattico di lusso che ha condiviso con Chiara Ferragni. Sebbene spaziosa, con i suoi 400 mq, la nuova residenza appare ancora spoglia, con solamente un grande divano grigio nell’ampio salotto.

Una dimora diversa dal passato

La nuova casa di Fedez non ricorda in alcun modo lo stile lussuoso e raffinato della sua precedente dimora con Ferragni. Al momento, non è chiaro se Fedez abbia acquistato la casa o se si tratti di un affitto. Tuttavia, l’eventualità di un acquisto potrebbe suggerire che la crisi con l’imprenditrice digitale potrebbe essere più profonda del previsto. Nonostante sia ancora in fase di arredamento, è evidente che la nuova casa non rifletterà il lusso dell’attico a CityLife.

Un selfie e una nuova fase della vita

Fedez ha condiviso su Instagram un selfie a torso nudo nel bagno della nuova casa, mostrando anche i progressi della sua muscolatura dopo un periodo di riposo forzato a causa di problemi di salute. Questo gesto, insieme alla scelta di una dimora più modesta, potrebbe rappresentare una nuova fase della vita del rapper, lontana dallo sfarzo e più concentrata sulla famiglia e sul benessere personale.