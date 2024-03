Amadeus: ricoperto d’oro per condurre un “Mini Festival di Sanremo” con direzione artistica su Discovery

0 Condivisioni acebook Twitter

Il conduttore Amadeus si trova al centro dell’attenzione mediatica mentre si avvicina la scadenza del suo contratto con la Rai il 30 marzo.

Il gruppo Discovery sembra essere particolarmente interessato a lui, proponendo un contratto che potrebbe rivoluzionare il mondo dell’intrattenimento televisivo italiano.

Offerta sbalorditiva da Discovery

Secondo quanto riportato da Dagospia, l’offerta presentata da Discovery ad Amadeus sarebbe stupefacente, sia per l’importo proposto sia per il ruolo di rilievo che il conduttore ricoprirebbe su Nove, uno dei canali del gruppo. Discovery mira a fare di Amadeus un vero e proprio direttore artistico, affiancandolo a Fabio Fazio, un altro conduttore di spicco recentemente ingaggiato. Il ruolo prevede la conduzione di un game show e la gestione di un “mini Festival di Sanremo” organizzato attraverso X Factor, format che potrebbe coinvolgere anche Sky.

Il futuro di Amadeus e il possibile successore a Sanremo

L’offerta di Discovery mette Amadeus di fronte a una scelta cruciale: restare alla Rai e limitarsi ai quiz preserali, o abbracciare una nuova avventura con Discovery che lo farebbe diventare il padrone assoluto dell’intrattenimento televisivo. Nel caso in cui Amadeus lasciasse la Rai, i rumors suggeriscono che il suo successore alla conduzione del Festival di Sanremo potrebbe essere Carlo Conti, con un contratto già pronto per il 2025 e opzioni per il 2026.