Maddalena Corvaglia: “Lascio Milano per Palma di Maiorca, qui non intendo far crescere mia figlia, non c’è sicurezza”

0 Condivisioni acebook Twitter

La celebre velina bionda Maddalena Corvaglia ha preso una decisione radicale, lasciando Milano e trasferendosi a Palma di Maiorca insieme alla sua famiglia

La motivazione principale di questo cambiamento riguarda la percezione della sicurezza e dei rapporti sociali nella città lombarda, particolarmente compromessa dopo l’era del Covid-19.

“Non voglio far crescere mia figlia qui, non c’è sicurezza”

“Mi sono trasferita a Palma di Maiorca”, ha dichiarato Maddalena Corvaglia. “A Milano dopo il Covid la sicurezza è peggiorata e i rapporti sociali si sono incattiviti. Mi sono chiesta se davvero volevo far crescere qui mia figlia e mi sono data subito una risposta. Quindi siamo partite”.

Un nuovo inizio per la figlia Jamie e una separazione burrascosa

Il trasferimento a Palma di Maiorca offre a Jamie, la figlia di Maddalena Corvaglia avuta con l’ex marito Stef Burns, la possibilità di continuare i suoi studi in lingua inglese. Nonostante le iniziali resistenze del padre della bambina, anche lui ha alla fine accettato e ora visita regolarmente la famiglia sull’isola spagnola. La decisione di non tornare in Puglia, terra natia di Maddalena, è stata presa perché lì manca una scuola internazionale, e entrambi i genitori desiderano che la figlia cresca bilingue.

La scelta di trasferirsi è stata segnata da una separazione burrascosa con il padre di Jamie, il chitarrista Stef Burns. Maddalena ha affrontato questa fase difficile con determinazione, descrivendo i contrasti e le tensioni nella loro relazione. La decisione di separarsi è stata motivata da percezioni diverse su eventi significativi, ma Maddalena si concentra ora sul futuro e sul benessere della sua famiglia nella nuova vita a Palma di Maiorca.