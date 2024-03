‘Viva Rai 2′, Fiorello ironia dissacrante su Emiliano e De Caro: “Emiliano è un po’ in confusione, ogni volta che parla, dall’ufficio del sindaco si sente imprecare”

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante la puntata odierna della trasmissione ‘Viva Rai 2’, il popolare conduttore siciliano Fiorello ha ironizzato sul terremoto giudiziario e politico che sta scuotendo il capoluogo pugliese

Scherzando sulle vicende in corso, Fiorello ha proposto un’analogia scherzosa tra il governatore pugliese Michele Emiliano e il sindaco di Bari, Antonio Decaro: “Con il sindaco Decaro siamo amici fraterni, tanto che gli ha regalato un’agendina con tutti i numeri dei boss. Emiliano, non dica nulla per difendere Decaro, ogni volta che parla dall’ufficio del sindaco si sente imprecare”.

“Emiliano è un po’ in confusione non sa se si chiama Michele o Emiliano”.

Durante la consueta rassegna stampa, Fiorello ha fatto una battuta sul presunto legame tra Emiliano e Decaro, suggerendo ironicamente che il governatore potesse aver regalato all’amico sindaco un’agendina con i numeri dei boss locali. Questo scherzo ha suscitato ilarità nel pubblico, mentre Fiorello ha continuato a giocare con la situazione politica e giudiziaria in atto a Bari.

Una sfida di imitazione in dialetto pugliese

Fiorello ha anche ricevuto messaggi vocali in dialetto barese da un ex dirigente Rai di Bari, proponendo poi un simpatico siparietto di imitazione con Emiliano. L’artista ha chiosato il tutto con una battuta sulle presunte reazioni di Emiliano a ogni intervento del sindaco Decaro, creando così un momento di leggerezza e divertimento sul palco di ‘Viva Rai 2’.