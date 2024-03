Puglia, incidente nella notte, auto si schianta contro un muro, muore 16enne, gravissimo il conducente 28enne

0 Condivisioni acebook Twitter



Incidente mortale vicino a Leporano lascia una vittima adolescente e un ferito grave

Tragico schianto notturno a Leporano

Poco prima della mezzanotte di ieri, un drammatico incidente ha sconvolto la tranquillità di Leporano, un paesino noto per la sua vicinanza al mare, esattamente in località Luogovivo. Una Opel Astra, condotta da un giovane di 28 anni, ha tragicamente perso il controllo, finendo la sua corsa contro il muro di una villa. Il violento impatto ha avuto conseguenze fatali per un adolescente di 16 anni, passeggero del veicolo, che non ha avuto scampo. “Per il ragazzo di 16 anni, a bordo della vettura, non c’è stato nulla da fare: all’arrivo delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco era già morto”, si apprende dalle prime dichiarazioni dei soccorritori.

Le indagini sulle cause

Le circostanze esatte e le cause che hanno portato a questo fatale evento sono attualmente sotto esame. I Carabinieri di Leporano stanno conducendo le indagini per chiarire ogni aspetto dell’accaduto. Il 28enne alla guida, gravemente ferito nell’incidente, è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale Ss. Annunziata, dove attualmente riceve le cure necessarie.