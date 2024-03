Ancora vane le ricerche di Edoardo, il 17enne scomparso nel nulla da 8 giorni, i genitori “Forse si è fidato della persona sbagliata”

0 Condivisioni acebook Twitter

La misteriosa scomparsa di Edoardo Galli e l’ultima certezza a Milano

L’ultima traccia a Milano

La scomparsa del 17enne Edoardo Galli rimane avvolta nel mistero, con l’ultima certezza che lo vede alla Stazione Centrale di Milano. Nonostante le ricerche e le ipotesi iniziali, tra cui fughe improbabili in Russia o tra i monti della Valtellina e di Lecco, le indagini prendono una svolta. Edoardo, visto per l’ultima volta con un sacco a pelo e dopo ricerche su internet su come sopravvivere nei boschi, appare nelle ultime immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza della stazione: tranquillo, con un gelato in mano, sembra attendere qualcuno.

Preoccupazioni e teorie

La famiglia e in particolare i nonni di Edoardo esprimono la loro angoscia e le loro teorie su quanto accaduto. “Forse si è fidato della persona sbagliata. Sembra un film di fantascienza, un incubo,” dichiarano, temendo che il ragazzo possa essere coinvolto in situazioni pericolose oltre la sua comprensione. Nonostante una vita familiare e scolastica senza problemi, l’improvvisa scomparsa lascia tutti senza spiegazioni. I nonni ricordano l’amore di Edoardo per la montagna e la pace che trovava in essa, rivelando la loro paura: “Abbiamo paura che sia finito in qualcosa di più grosso di lui e non tenga in conto che sia minorenne.”

Appello commovente e ricerche incessanti

In un momento di profonda preoccupazione, i nonni lanciano un appello toccante a Edoardo, sottolineando il legame familiare stretto e l’affetto incondizionato: “Siamo molto preoccupati, lo sa che siamo preoccupati per lui perché Edo lo abbiamo allevato noi. Per noi Edo è un figlio.”