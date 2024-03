Lorenzo, figlio di Vasco Rossi, ricorda così la madre scomparsa, “Te ne sei andata in 10 giorni, non ero pronto. Mi hai insegnato l’amore”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il commovente omaggio di Lorenzo Rossi a sua madre Gabriella Sturani.

Un addio in parole

Lorenzo Rossi, figlio del celebre Vasco Rossi, ha condiviso un toccante messaggio su Instagram per rendere omaggio alla madre Gabriella Sturani, scomparsa recentemente. La sua lettera aperta inizia con parole cariche di emozione e incredulità per la rapidità con cui si è trovato a dover affrontare la perdita: “Ciao mamma, non so neanche da che parte cominciare.

Di certo so che non ero pronto mamma, non così, non in 10 giorni.” Queste parole introducono un ricordo carico di affetto e nostalgia, unendo il lutto personale al senso di continuità e amore che lega madre e figlio.

Un ricordo e un insegnamento

Nel suo post, Lorenzo condivide una fotografia che lo ritrae bambino, nelle braccia della madre, durante il giorno del suo battesimo. Quest’immagine simbolica evoca il legame indissolubile tra i due, un amore incondizionato che Lorenzo ricorda con tenerezza e che ora diventa fonte di conforto e riflessione.

La narrazione prosegue con il racconto di un momento particolarmente intimo e significativo: “Oggi eravamo lì io e Carlotta”, rivelando come, anche nei suoi ultimi momenti, Gabriella abbia trovato la forza di trasmettere serenità ai suoi figli con una semplice parola, “Calma”. Una lezione di vita che Lorenzo promette di portare sempre con sé.

Un’eredità emotiva

La parola “Calma”, pronunciata da Gabriella nei suoi ultimi momenti, si trasforma in un’eredità emotiva per Lorenzo, che vede in essa un simbolo di pace e forza interiore. Diventa “la coperta che metterò quando avrò freddo” e lo strumento per “asciugarmi le lacrime”, una frase carica di significato che rappresenta il legame eterno e la guida spirituale lasciata da una madre al suo figlio.