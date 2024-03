Coppia vive nascosta a Disneyland per 15 anni senza essere scoperta dai visitatori: ecco il motivo

0 Condivisioni acebook Twitter



La vita da favola di Owen e Dolly Pope nel cuore di Disneyland

Un sogno realizzato a Disneyland

Per molti, vivere all’interno di Disneyland rappresenta un sogno irraggiungibile, una fantasia alimentata da anni di magia e avventure vissute tra le sue attrazioni. Tuttavia, per Owen e Dolly Pope, questa fantasia è diventata realtà. Originari del Texas, i Pope hanno trascorso ben 15 anni della loro vita, dal 1955 al 1971, abitando nientemeno che nel leggendario parco divertimenti della California. La loro storia, raccontata da Allociné, rivela come la loro presenza non fosse frutto del caso, ma del loro ruolo cruciale all’interno del parco: erano infatti i responsabili della “Fattoria dei pony”, un’attrazione che ha deliziato generazioni di visitatori con il suo fascino equestre.

Dall’avventura in roulotte alla “Casa dei Papi”

L’inizio della loro avventura a Disneyland non fu privo di sfide. Inizialmente alloggiati in una roulotte vicino all’attrazione che gestivano, Owen e Dolly contribuirono attivamente alla nascita e allo sviluppo del parco, addestrando i primi cavalli e assistendo nella costruzione di carri e carrozze. La loro dedizione e il loro impegno furono presto riconosciuti, tanto che venne loro concesso di trasferirsi in una residenza più stabile e confortevole: la “Casa dei Papi”, un’elegante abitazione di 120 mq situata dietro al ranch aperto al pubblico. Questo cambiamento segnò un’era di prosperità e felicità per i Pope, che vissero in una delle location più invidiabili al mondo, nascosti agli occhi dei molti visitatori ma immersi nel cuore pulsante di Disneyland.

L’eredità dei Pope e il loro ritiro

Owen e Dolly Pope non furono semplicemente residenti di Disneyland; furono gli unici abitanti di un regno incantato, custodi di un’attrazione che rappresentava un pezzo di storia del parco. Dopo 15 anni di dedizione, i Pope lasciarono la California per la Florida, dove continuarono a lavorare per il parco Disney, avviando il Tri Circle D Ranch. Il loro ritiro, nel 1975, segnò la fine di un capitolo unico nella storia di Disneyland. La loro residenza in California, la “Casa dei Papi”, non esiste più, sostituita nel 2016 da una nuova attrazione ispirata alla saga di Guerre stellari, ma la loro storia rimane un esempio straordinario di come la passione e la dedizione possano trasformare la vita in una vera e propria fiaba.