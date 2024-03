Flavio Briatore sottoposto a intervento d’urgenza per un tumore a cuore, Elisabetta Gregoraci sempre al suo fianco

0 Condivisioni acebook Twitter

Elisabetta Gregoraci ha dimostrato un forte legame familiare rimanendo al fianco dell’ex marito Flavio Briatore durante il suo recente intervento chirurgico d’urgenza per un tumore cardiaco

La showgirl ha sottolineato l’importanza della salute e della prevenzione, ringraziando il Professor Maisano e il personale medico dell’ospedale San Raffaele di Milano. Queste le sue parole: “Nel quotidiano poniamo sempre l’attenzione in un sacco di cose ma la verità è che non c’è nulla più importante della salute. Per questo la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita. Oggi, dopo dieci giorni, la mia famiglia può ringraziare di cuore il Professor Maisano, la terapia intensiva cardiochirurgica e il reparto 1Q dell’ospedale San Raffaele di Milano”

Una dimostrazione di affetto e sostegno

In un messaggio condiviso sui social media, Elisabetta ha evidenziato l’importanza di concentrarsi sulla salute e di prestare attenzione alla prevenzione, riconoscendo il ruolo cruciale che ha avuto il team medico nel salvare la vita di Briatore. La foto postata, che mostra la coppia insieme e le loro mani unite, trasmette un forte senso di affetto e solidarietà.

La forza del legame familiare

L’atteggiamento di Elisabetta Gregoraci durante questo periodo difficile sottolinea la forza del legame familiare e il suo impegno nel sostenere Briatore nella sua battaglia contro la malattia. La sua presenza costante accanto all’ex marito durante il suo percorso di guarigione è un segno tangibile di amore e dedizione.