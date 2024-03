Incidente stradale mortale, tre auto coinvolte, muore una bambina di 8 anni, altre tre bambini feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

Un incidente stradale ad Ardea ha causato la morte di una bambina di otto anni e il ferimento di altri tre bambini e un adulto. Il sinistro coinvolge tre auto ed è avvenuto in via Pontina Vecchia, provincia di Roma

Dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 marzo. Tre auto – una Lancia Lybra, una Mercedes 220 e una Mercedes Classe A – si sono scontrate all’incrocio tra via Pontina Vecchia e via della Pescarella ad Ardea. Una bambina di otto anni, passeggera della Mercedes Classe A insieme alla madre e al fratellino di cinque anni, è rimasta uccisa. Uno dei bambini feriti, fratello della bambina deceduta, è stato ricoverato con un braccio rotto presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Gravità dei feriti e intervento delle autorità

L’adulto ferito, viaggiava da solo nella Mercedes 220, è stato trasportato in ospedale in elisoccorso in condizioni gravi. Le condizioni degli altri due bambini feriti, a bordo della Lancia Lybra con la madre, non sono ancora note. Le autorità locali e i vigili del fuoco hanno lavorato sul luogo dell’incidente per il soccorso e la messa in sicurezza, mentre la polizia locale ha avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti.