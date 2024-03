Jannik Sinner, tutti in campo distruggono la racchetta, lui si porta un ventilatore

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante una partita al Miami Open, Jannik Sinner ha attirato l’attenzione per un gesto insolito: ha posizionato la sua racchetta su un ventilatore durante i cambi campo.

Questa scelta è stata motivata dalla necessità di proteggere la racchetta dall’umidità.

La ragione di questa insolita pratica

Sinner ha adottato questa pratica per contrastare l’umidità che può compromettere la presa della racchetta. Posizionando la racchetta di fronte al ventilatore, ha cercato di far asciugare il grip, la parte della racchetta che entra in contatto con la mano. Questo gesto è stato parte della sua strategia per mantenere un controllo ottimale durante il gioco, evitando che la racchetta scivoli a causa del sudore.

L’attenzione ai dettagli di Sinner

Mentre alcuni giocatori potrebbero esprimere frustrazione danneggiando la propria attrezzatura durante momenti di difficoltà, Sinner ha dimostrato un approccio pratico e attento ai dettagli. Utilizzando il ventilatore per proteggere la sua racchetta, ha mostrato il massimo rispetto per l’equipaggiamento sportivo e ha trovato un modo intelligente per affrontare le sfide ambientali del torneo.

Questo approccio mette in evidenza la determinazione e l’ingegnosità di Sinner nel trovare soluzioni creative per affrontare le difficoltà sul campo, dimostrando il suo impegno nel massimizzare le sue prestazioni.