Uomini e Donne, Alessandro Rausa sceglie Maria Teresa e scoppia a piangere, tutti si emozionano con lui

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella puntata di Uomini e Donne andata in inda oggi, 28 marzo 2024, Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia hanno dichiarato pubblicamente il loro amore, suscitando emozioni e applausi nello studio

Dopo settimane di frequentazione, hanno annunciato la loro relazione a Maria de Filippi e al pubblico, ballando al centro dello studio sotto una pioggia di petali rossi e circondati dagli spettatori. “Stiamo bene insieme. Sembrava una cosa così, invece nella seconda serata è scattato qualcosa. “Abbiamo cenato insieme e quando l’ho accompagnata in albergo c’è stato un bacetto, io ho sentito la centrale elettrica in corpo. Ci siamo guardati negli occhi e da lì è scoppiato tutto. Spesso dormo da lei a Frosinone, ci troviamo su tutto”, queste le parole di Alessandro.

La confessione di Rausa e le parole di amore

Alessandro Rausa ha confessato di provare dei sentimenti per Maria Teresa, rivelando che dopo una serata insieme è scattato qualcosa tra loro. Ha descritto l’emozione di quel momento e il forte legame che li unisce, sottolineando che spesso dormono insieme a Frosinone. Maria Teresa ha risposto con altrettanto amore prima di alzarsi per ballare con lui. Durante il ballo, Rausa è scoppiato in lacrime per l’intensità del momento, mentre il pubblico ha applaudito calorosamente alla nuova coppia.

L’invito di Maria de Filippi a restare in studio

Maria de Filippi ha invitato la coppia a restare nello studio per continuare a godersi i balli insieme, sottolineando che sono l’unica scelta rimasta nel programma. Ha espresso la sua felicità per la loro relazione e li ha abbracciati, mentre la nuova coppia ringraziava commossa.