Il Sindaco Decaro fa i “sepolcri” di Bari Vecchia, “Facciamo una foto, siamo incensurati”

0 Condivisioni acebook Twitter

Tradizione e vicinanza: il Giovedì Santo del sindaco Decaro a Bari Vecchia

Una festa tra le strade di Bari Vecchia

Il Giovedì Santo porta con sé una tradizione sentita e viva a Bari Vecchia, dove la comunità esce per visitare i “sepolcri”, altari preparati nelle chiese in occasione del triduo pasquale. In questo contesto di profonda spiritualità e tradizione, anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha scelto di immergersi nelle celebrazioni, partecipando attivamente alla vita della sua città. Durante la sua passeggiata tra le vie della città vecchia, affollate di fedeli e turisti, il primo cittadino è stato protagonista di un vero e proprio “bagno di folla”, tra selfie, baci e abbracci, simbolo di una politica vicina alla gente.

Un incontro speciale

Il clima di festa e vicinanza ha trovato un momento particolarmente significativo quando una signora, rappresentando il sentimento di molti, ha fermato il sindaco Decaro per chiedere una foto. La richiesta, fatta con una nota di ironia – “Siamo incensurati!” – fa eco alla cronaca recente, dimostrando come momenti di leggerezza e umorismo possano alleggerire anche i temi più complessi. Questo scambio, arricchito dalla spontaneità e dal calore umano, sottolinea la vicinanza tra il sindaco e i cittadini di Bari, un elemento fondamentale per una comunità unita e coesa.