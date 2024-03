Equivoco imbarazzante, il premier libanese confonde Giorgia Meloni con la segretaria particolare della Premier

0 Condivisioni acebook Twitter

Gaffe diplomatica a Beirut: il premier libanese confonde Giorgia Meloni

Un equivoco imbarazzante

Un momento di imbarazzo ha caratterizzato l’arrivo della Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, a Beirut, dovuto a una confusione del Primo Ministro del Libano, Najib Miqati. Quest’ultimo, in attesa sull’asfalto dell’aeroporto della capitale libanese per accogliere la delegazione italiana, ha scambiato la segretaria particolare di Meloni, Patrizia Scurti, per la stessa Presidente del Consiglio. Il video dell’equivoco, con Miqati che va incontro a Scurti salutandola calorosamente, ha rapidamente fatto il giro dei social network, evidenziando il momento di confusione.

La correzione del cerimoniale

Il breve scambio di saluti tra il Primo Ministro Miqati e Scurti si è concluso con un visibile imbarazzo da parte di entrambi. Poco dopo, una assistente ha fatto notare a Miqati l’errore, necessitando una correzione del saluto cerimoniale. La situazione è stata prontamente risolta e, dopo alcuni attimi, Giorgia Meloni è effettivamente scesa dall’aereo, venendo accolta secondo il protocollo ufficiale con una stretta di mano, un abbraccio e sorrisi per le telecamere, dando così ufficialmente inizio alla sua visita in Libano.

Riflessioni sull’incidente

L’episodio, seppur imbarazzante, è stato risolto con professionalità e ha evidenziato l’importanza della precisione nel protocollo in occasioni ufficiali. La visita di Giorgia Meloni in Libano prosegue senza ulteriori intoppi, con l’attenzione rivolta alla cooperazione tra i due paesi.