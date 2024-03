Pulmino con a bordo disabili precipita in una scarpata, sei i feriti, uno è gravissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente in Abruzzo coinvolge un pulmino dell’Anffas: sei feriti, uno in gravi condizioni.

Tragico incidente nel cuore dell’Abruzzo

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri in Abruzzo, precisamente nell’area dell’Alto Sangro.

Un pulmino destinato al trasporto di persone disabili, gestito dall’Anffas, l’Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, è uscito di strada, precipitando in una scarpata tra Alfedena e Villa Scontrone, in provincia dell’Aquila.

L’incidente ha causato il ferimento di sei persone, tra cui una in condizioni particolarmente gravi.

Dettagli e interventi di soccorso

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di giovedì, lungo un tratto rettilineo della strada statale che collega le due località.

Per cause ancora in fase di accertamento, il pulmino ha perso il controllo, sbandando e finendo la sua corsa nella scarpata adiacente la strada.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi, compresi ambulanze del 118, vigili del fuoco, carabinieri e un elicottero di emergenza, che hanno lavorato per estrarre e assistere gli occupanti del mezzo.

Consequenze e stato dei feriti

Quattro dei feriti, tutti disabili, e i due accompagnatori, compreso l’autista, sono stati trasportati all’ospedale di Castel di Sangro.

Fortunatamente, per cinque di loro, le condizioni non sono gravi. Più critica, invece, la situazione di un sessantenne, che è stato ricoverato all’ospedale di Sulmona in prognosi riservata.

Quest’ultimo ha subito varie fratture, un trauma toracico ed emorragia interna, ma, dopo i primi accertamenti, i medici hanno escluso il pericolo di vita.