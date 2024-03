Bruno sconfitto da un tumore fulminante in soli 23 giorni: dopo l’operazione, una rapida diffusione di migliaia di cellule maligne

0 Condivisioni acebook Twitter

Una vita spezzata improvvisamente: il racconto di Bruno Masiero e la sua battaglia contro un tumore fulminante.

Bruno Masiero: Una vita di salute e sport

Bruno Masiero, un uomo che ha vissuto una vita all’insegna della salute e dello sport, non aveva mai avuto problemi di salute significativi fino a un tragico sviluppo.

Nonostante uno stile di vita sano, senza alcool o fumo, e un’attività fisica regolare, la sua vita è stata interrotta bruscamente da un tumore fulminante ai reni.

L’inaspettata diagnosi e la battaglia contro il tempo

Dopo aver festeggiato il suo 60° compleanno, Masiero si è recato all’ospedale di Dolo per un controllo di routine che, inaspettatamente, ha segnato l’inizio della sua lotta per la vita.

Un intervento chirurgico urgente si è rivelato solo l’inizio di un declino rapido e devastante. Nonostante le cure e gli sforzi dei medici dell’Ulss 3 Serenissima, il tumore ha mostrato una progressione fulminea, diffondendosi in tutto il corpo con una velocità e un’intensità raramente osservate, culminando nel suo decesso in soli 23 giorni dall’intervento.

Lascito di un “gigante buono”

Bruno Masiero è ricordato con affetto come il “gigante buono” del suo paese, un difensore leale sul campo di calcio e una persona di grande generosità nella vita quotidiana.

Non sposato, ha dedicato la sua vita alla madre vedova e alla sua famiglia, con cui ha condiviso le gioie e le sfide quotidiane.

La sua passione per il calcio, il rispetto per gli avversari, e l’impegno nel lavoro presso una fabbrica di Vigonovo hanno delineato il ritratto di un uomo apprezzato e rispettato nella sua comunità. Anche negli ultimi momenti, ha mantenuto la serenità e la lucidità che lo hanno contraddistinto per tutta la vita, lasciando un’impronta indelebile nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto.

Nel gesto finale di donare le cornee, Masiero ha esteso la sua generosità oltre la vita, offrendo una nuova speranza a chi può continuare a vedere il mondo grazie a lui.