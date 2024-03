Problemi tecnici con la BNL: addebitati pagamenti non autorizzati, conti svuotati

0 Condivisioni acebook Twitter

Una serie di problemi tecnici ha colpito i clienti della Banca Nazionale del Lavoro (BNL) oggi, con numerosi conti che sono stati svuotati a causa di addebiti ripetuti per pagamenti mai effettuati

Marco, uno dei clienti colpiti, ha raccontato di aver scoperto la situazione anomala aprendo l’app della banca e trovandosi di fronte a addebiti molteplici per una singola operazione.

Difficoltà nazionali e telefoniche

Il problema sembra essere diffuso a livello nazionale, con diversi clienti in tutta Italia che segnalano addebiti ripetuti e non autorizzati. Molti hanno tentato di contattare il servizio clienti per chiarire la situazione, ma le telefonate non sono state recapitate, probabilmente a causa di problemi di linea.

Rassicurazioni dalla banca

Secondo quanto riportato da un portavoce di BNL, si tratta di un’anomalia tecnica e procedurale che la banca sta cercando di risolvere prontamente. È stato assicurato che i clienti non corrono alcun rischio di perdere i propri fondi a causa di questa situazione. Tuttavia, la preoccupazione e la frustrazione degli utenti rimangono alte, mentre la banca lavora per risolvere la questione e ripristinare la fiducia dei propri clienti.