Le ultime parole della bambina di 8 anni morta nell’incidente d’auto: “Non ti spaventare mamma, è tutto ok”

Una giornata di shopping al centro commerciale, l’acquisto di un paio di scarpe nuove e un tragico incidente che ha segnato per sempre la vita di una famiglia

Il 28 marzo scorso, sulla via Pontina Vecchia ad Ardea, una tragedia ha colpito duramente una madre e i suoi due figli, con la figlia di otto anni che ha pronunciato parole di conforto prima di spirare.

L’inattesa fine di una giornata di gioia

Dopo una giornata di spensieratezza, l’auto della famiglia si è trovata coinvolta in un incidente che ha sconvolto le loro vite. La piccola, trovandosi di fronte alla madre ferita, ha pronunciato le toccanti parole: “Tutto a posto, non ti preoccupare, non ti spaventare”, prima di perdere la vita.

Le conseguenze dell’incidente

Il tragico incidente ha coinvolto tre veicoli, tra cui la Mercedes Classe A con a bordo la bambina e i suoi familiari. Mentre il fratellino è ricoverato con un braccio rotto e la madre è in terapia intensiva, la figlia maggiore non ha avuto scampo nonostante i tentativi dei sanitari.

Indagini in corso e prognosi riservata

La procura di Velletri ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale aggravato contro ignoti. Le indagini stanno cercando di chiarire la dinamica dell’incidente, che ha coinvolto altre persone e veicoli. La prognosi del conducente dell’altra Mercedes coinvolta nell’incidente rimane ancora riservata.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale, mentre la famiglia cerca di elaborare il dolore e affrontare il difficile percorso di ripresa.