Fedez, orgoglioso: “Sono il primo ad avere questo modello di Ferrari”, un imprenditore lo sbugiarda: “Io ce l’ho da gennaio”

Recentemente, Fedez ha mostrato con orgoglio l’acquisto di una Ferrari Roma Spider, dichiarando di essere il primo in Italia ad averla. Tuttavia, un’imprevista smentita è arrivata da un’improbabile fonte, Federico Dotto, imprenditore nel settore dei restauri.

La contestazione dell’imprenditore

Federico Dotto ha pubblicato un video su Instagram in cui mostra di possedere lo stesso modello di Ferrari Roma, ricevuto a fine gennaio 2024. Contraddicendo le affermazioni di Fedez, Dotto suggerisce che il cantante potrebbe non essere il primo in Italia ad aver acquistato il veicolo di lusso. Dotto, raggiunto dal Corriere della Sera, ha espresso sorpresa per le dichiarazioni di Fedez e ha sottolineato che vantarsi di tali fatti non aggiunge prestigio: “Non so come Fedez possa dichiarare che la sua è la prima probabilmente nemmeno la mia è stata la prima ad arrivare in Italia, solo i concessionari hanno queste informazioni, e comunque Fedez non fa una gran figura a vantarsi di queste cose».

La verità sul costo

Dotto ha rivelato di aver speso 280 mila euro per la sua Ferrari Roma, sottolineando che il prezzo potrebbe variare a seconda delle specifiche. Non è la prima esperienza di lusso per l’imprenditore, che in passato ha posseduto una Ferrari California.

Federico Dotto: foodblogger e imprenditore

Dotto, oltre ad essere un imprenditore nel settore dei restauri, è anche un foodblogger con una vasta base di follower su Instagram. Con più di 325 mila seguaci, condivide regolarmente piatti prelibati, vini raffinati e, come mostrato recentemente, le sue passioni automobilistiche di lusso. È stato proprio il suo pubblico a segnalargli la discrepanza tra le affermazioni di Fedez e la realtà dei fatti.