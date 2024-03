Serena Williams fa un bellissimo complimento a Jannik Sinner e lui, in grande imbarazzo: “Non dirlo, per favore”

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’ATP Miami, Serena Williams ha sorpreso Jannik Sinner con un complimento che lo ha visibilmente emozionato dopo la sua vittoria su Medvedev, garantendosi un posto in finale.

L’italiano ha dimostrato una prestazione straordinaria, esibendo un gioco impeccabile e un approccio coraggioso sul campo, suscitando l’ammirazione del pubblico e facendo segnare un importante traguardo per la sua carriera.

Il complimento di Serena Williams

Serena Williams ha incontrato Sinner e ha elogiato le sue abilità tennistiche, dichiarando: “Vorrei avere un diritto così”. La reazione visibilmente emozionata di Sinner è stata di modestia, implorando a Serena di non esagerare con i complimenti. Tuttavia, Serena ha continuato ad esprimere la sua ammirazione per l’italiano, elogiando la velocità della sua racchetta e la potenza dei suoi colpi, definendolo “impressionante”.

Il momento di incontro tra Sinner e Serena Williams è stato immortalato in un video diventato virale sui social media

Il video ha suscitato l’entusiasmo dei fan di entrambi i giocatori. Serena, una leggenda del tennis che ha dominato la classifica mondiale per 319 settimane, ha condiviso le sue congratulazioni con Sinner per il suo successo, riconoscendo il suo merito nell’arrivare in finale.

La presenza di Serena Williams durante l’evento è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha tributato un lungo applauso alla sua vista sul maxischermo dello stadio. Serena, residente a Miami, ha dimostrato il suo interesse per il torneo, assistendo anche ad altre partite, dimostrando il suo sostegno al mondo del tennis.

L’incontro tra Serena Williams e Jannik Sinner ha evidenziato il rispetto reciproco e l’ammirazione tra due grandi protagonisti del tennis.