Ex pilota uccide la moglie prima di togliersi la vita, entrambi erano malati di cancro

0 Condivisioni acebook Twitter

Una tragedia scuote Cecchina: omicidio-suicidio di una coppia di anziani

Il tragico epilogo di una vita insieme

Nella tranquilla frazione di Cecchina, a Albano Laziale, si è consumata una tragedia che ha lasciato la comunità in lutto. Un ex pilota d’aereo di 83 anni ha posto fine alla vita della moglie 78enne con un gesto estremo, sparandole un colpo di pistola alla testa, per poi togliersi la vita con la stessa arma. Questo drammatico evento è avvenuto nella serata di venerdì 29 marzo, scuotendo le fondamenta della piccola comunità in provincia di Roma.

Le circostanze del dramma

La coppia, senza figli, viveva in una casa situata tra via Nettunense e via Ardeatina, dove la quiete è stata interrotta dalla tragedia. Un vicino, allarmato da ciò che stava accadendo, ha prontamente allertato le forze dell’ordine chiamando il 112. Quasi contemporaneamente, una parente delle vittime riceveva una telefonata dall’uomo, il quale le confessava l’atroce atto appena compiuto e il suo proposito di suicidio. Questa doppia segnalazione ha permesso ai carabinieri della stazione di Cecchina di intervenire rapidamente, anche se purtroppo troppo tardi per scongiurare la tragedia.

La ricerca delle cause

Le indagini preliminari suggeriscono che entrambi gli anziani fossero affetti da gravi patologie, con il marito in una fase terminale di cancro. Questa condizione estrema, unita alla paura di dover vivere l’uno senza l’altra, è emersa come possibile spiegazione dell’omicidio-suicidio. La comunità, colpita da questa vicenda, cerca di trovare risposte mentre le autorità procedono con gli accertamenti necessari. Le salme dei coniugi sono state trasferite all’obitorio, dove saranno eseguiti gli esami del caso, anche se è probabile che non verrà effettuata l’autopsia.

Il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli, ha espresso il suo dolore e sconcerto per l’accaduto: “Raggiunto dalla triste notizia poco prima della Via Crucis di questa sera, sono addolorato e sconvolto per il gesto compiuto da due nostri concittadini. Rivolgo alle rispettive famiglie il mio cordoglio ed esprimo la vicinanza dell’intera comunità”.