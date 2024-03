“Può baciare la sposa”, ma lei inciampa, il marito la insulta: matrimonio annullato in soli 3 minuti, un nuovo record

0 Condivisioni acebook Twitter



Il matrimonio più breve della storia: annullato dopo solo tre minuti a causa di un imprevisto.

Un record indesiderato

La frequenza con cui sentiamo parlare di divorzi è diventata talmente alta da non sorprenderci più. Storie di separazioni rapide o insolite riempiono le cronache, ma un evento recente ha stabilito un nuovo primato per la sua rapidità: un matrimonio è stato annullato solamente tre minuti dopo la sua celebrazione. Un episodio che solleva interrogativi sulla fragilità delle relazioni umane e su quanto poco possa bastare per rovesciare le sorti di una coppia che si è appena promessa amore eterno.

L’incidente che ha spezzato il legame

Al centro di questa vicenda c’è una coppia la cui storia potrebbe sembrare incredibile. “A chiedere il divorzio è stata la donna, offesa dal neo marito per un episodio goffo, sicuramente imbarazzante, ma involontario ovviamente. Insomma: poteva capitare a chiunque.”

Dopo il rito civile, un incidente apparentemente banale ha segnato la fine del loro legame: la sposa, inciampando nel suo abito, è stata oggetto di offese da parte dello sposo.

Questo comportamento ha portato la donna a richiedere l’annullamento del matrimonio sul posto, un atto impetuoso che ha riflettuto la profondità del loro legame.

La reazione e la decisione finale

L’episodio si è concluso con una decisione estrema da parte della sposa, che non ha esitato a porre fine alla loro unione di fronte all’offesa ricevuta.

“Lei non ci ha pensato due volte e ha chiesto all’officiante di separarsi dal neo marito.” L’umiliazione subita e l’assenza di supporto morale dal partner in un momento così vulnerabile hanno reso chiaro che la relazione non aveva le fondamenta necessarie per superare anche il più piccolo degli ostacoli.