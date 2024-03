Amici 2024, Cristiano Malgioglio perde la pazienza con Emanuel Lo: “Sei un maleducato” , la reazione del ballerino non si fa attendere

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella seconda puntata del serale di Amici 2024, andata in onda ieri, sabato 30 marzo su Canale 5, l’atmosfera è stata densa di emozioni contrastanti mentre i concorrenti si sono esibiti con passione e determinazione

Uno dei momenti più significativi è stato l’incanto suscitato dalla performance di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, che hanno acceso lo studio con la loro sensualità, ballando sulle note di “She bangs”.

Cristiano Malgioglio ha espresso il suo apprezzamento per la prestanza fisica di Emanuel Lo

Cristiano Malgioglio mostrando tutto il suo apprezzamento per la prestanza fisica di Emanuel Lo, ha affermato: “Sei pazzesco, di una sensualità incredibile, portami a ballare ti prego, portami in palestra”. Tuttavia, il tono di Malgioglio è rapidamente cambiato quando ha aggiunto con un pizzico di irritazione: “Ti sto facendo dei complimenti pazzeschi e non mi dici neanche grazie, sei maleducato”. La tensione è stata palpabile sul palco, ma fortunatamente, un gesto inaspettato ha ristabilito la pace: Emanuel Lo si è avvicinato a Malgioglio e gli ha dato un bacio sulla guancia, dissipando momentaneamente le nuvole di conflitto.

Il ballottaggio e le tensioni crescono

La competizione si è riscaldata ulteriormente con l’annuncio dei nominati per l’eliminazione finale. Tra questi, Giovanni ha dovuto affrontare un momento di grande incertezza. Scelto da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Giovanni si è trovato al centro di un vortice di tensioni e aspettative, mentre i suoi destini si intrecciavano con quelli degli altri concorrenti.

Le performance e il verdetto

Le performance hanno visto i concorrenti dare il massimo, mettendo in mostra il proprio talento e la propria determinazione. L’emozionante sfida tra Giovanni e Holden ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Malgioglio ha elogiato la timbrica vocale di Holden, commentando: “Sei molto bravo, amo la tua voce”. Giovanni ha invece eseguito una coreografia di latino con tutto il suo impegno e la sua passione. Tuttavia, alla fine è stato Holden a trionfare, aggiungendo una nuova piega alla competizione.

In tutto questo, Maria De Filippi ha sapientemente orchestrato gli eventi, mantenendo viva la suspense e l’interesse del pubblico. La competizione si fa sempre più serrata mentre i concorrenti si avvicinano alla fase finale, pronti a dare il meglio di sé per conquistare la vittoria.