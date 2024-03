Amici 2024, Nicholas eliminato Maria De Filippi lo elogia “Bravo, educato, il figlio ideale”

16 Condivisioni acebook Twitter

La puntata di Amici 2024 andata in onda ieri, sabato 30 marzo, ha portato con sé un momento di commozione e addio per Nicholas, eliminato dal talent show

Maria De Filippi ha voluto rendere omaggio a questo concorrente con parole di elogio e gratitudine: “Sei stato bravo, educatissimo, mai un capriccio, con la produzione fantastico, non ha mai rotto le scatole a nessuno, il figlio ideale per chiunque”. Queste parole hanno sottolineato il carattere eccezionale di Nicholas e il suo impegno costante durante il percorso nel programma.

La conduttrice ha poi raccontato un aneddoto significativo, evidenziando la determinazione di Nicholas: “La prima volta che ti ho visto ti ho detto: ‘Sei bello ma non balli’. Aveva una coreografia dove non ballava mai. È ritornato ai provini con la stessa immagine. Ho detto ‘Questo è scemo, ha portato la stessa coreografia’, anche i professionisti erano basiti. E invece quella volta ballava”. Questa testimonianza ha rivelato il suo impegno e la sua capacità di sorprendere, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di tutti.

Un addio con sapore di successo e riconoscimento

Nonostante l’eliminazione, Nicholas ha ricevuto ulteriori conferme sulla sua bravura e dedizione. Elena D’Amario ha sottolineato la sua “diligenza e professionalità”, confermando il suo valore come concorrente. Inoltre, Nicholas ha avuto la gioia di ricevere una borsa di studio e l’opportunità di volare a New York, suggellando così la sua esperienza positiva ad Amici 2024.

Nicholas stesso ha espresso gratitudine per l’opportunità e le esperienze vissute nel programma, sottolineando quanto sia stata questa avventura significativa per lui: “È stata l’esperienza più bella della mia vita, ragazzi voi spaccate mi raccomando”. Queste parole riflettono il profondo legame e l’affetto che ha sviluppato con il programma e i suoi compagni di avventura.

In un momento di delusione, Nicholas ha espresso la sua sorpresa per le parole di Raimondo Todaro, il suo ex professore, sottolineando una possibile frattura nei rapporti tra loro. Tuttavia, Todaro ha ribadito il suo rispetto per Nicholas e ha incoraggiato il suo impegno nel ballo: “Ogni volta tutto questo vittimismo, devi ballare”.