Le confessioni di Vasco Rossi, “L’aldilà non esiste, è tutto qui e ora. Vorrei morire sul palco”

0 Condivisioni acebook Twitter

In un viaggio tra musica e vita, Vasco Rossi continua a brillare sul palco e nella vita dei suoi fan, nonostante le sfide e le controversie.

La resilienza di un’icona

La leggenda del rock italiano, Vasco Rossi, non mostra segni di arresto anche a 72 anni, promettendo un nuovo tour destinato a essere un successo di pubblico. Nonostante le difficoltà e le polemiche, come quelle legate alla sua presunta incitazione all’uso di droghe attraverso le sue canzoni, Vasco rimane un pilastro della musica italiana. “Sono stato anche molto odiato. Dai perbenisti, dai benpensanti – spiega in un’intervista al Corriere della Sera – Mi sputavano addosso per strada. Ero il drogato. Il capro espiatorio dei primi Anni 80″. Queste esperienze, tuttavia, non hanno fatto altro che rafforzare il suo legame con i fan, che lo ammirano non solo per la sua musica ma anche per la sua indomabile forza d’animo.

Lotta personale e ispirazione

L’articolo esplora anche il rapporto complesso e controverso di Vasco con le droghe, una sfida che ha affrontato e superato. La sua lotta personale contro la dipendenza, inclusa la sua esperienza con le anfetamine, riflette la sua capacità di introspezione e di trasformazione personale. “Le sostanze stupefacenti le ho provate quasi tutte, tranne l’eroina,” confessa. Allo stesso tempo, viene messo in luce il profondo legame con suo padre, Giovanni Carlo, e gli eventi che hanno segnato la sua vita, come la morte di Gabriella Sturani e il difficile rapporto con la legge.

Amore, famiglia e immortali convinzioni

Infine, l’articolo delinea la vita sentimentale di Vasco, dai tumultuosi rapporti passati alla profonda connessione con sua moglie Laura, sottolineando come l’amore abbia ispirato alcune delle sue canzoni più famose. La sua visione sulla morte e l’aldilà, “L’aldilà non c’è – dice sicuro Vasco – È tutto qui e ora,” offre una prospettiva sulle sue convinzioni personali e sulla sua filosofia di vita. Attraverso i racconti dei suoi figli e degli amici, emerge un ritratto di un uomo che, nonostante le prove, ha saputo mantenere la sua integrità e passione per la vita e la musica.