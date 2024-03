Perde il controllo dell’auto che si schianta contro un albero, Alice muore a soli 23 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Due tragici incidenti stradali scuotono la Sicilia: perdono la vita una giovane ragazza e un motociclista.

Tragica alba a Trapani

La comunità di Trapani è in lutto per la prematura scomparsa di Alice Culcasi, una ragazza di soli 23 anni, deceduta a seguito di un grave incidente stradale verificatosi all’alba di sabato 30 marzo, in via Virgilio. Secondo le prime ricostruzioni, Alice avrebbe perso il controllo della sua Seat Ibiza, finendo la sua corsa contro un albero. I dettagli dell’accaduto sono ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per comprendere le dinamiche dell’incidente. Alice, che viveva a breve distanza dal luogo dell’incidente, era diretta verso casa quando si è verificata la tragedia.

Un altro lutto a Valderice

A pochi chilometri di distanza, la comunità di Valderice è stata colpita da un altro drammatico incidente che ha visto la morte di Salvatore Lo Bue, un motociclista 64enne. Mentre percorreva la strada statale 187 in direzione di Buseto Palizzolo sulla sua Honda Hornet, Salvatore è tragicamente uscito di strada. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma si sa che l’uomo è caduto, battendo la testa sull’asfalto, morendo sul colpo. Anche in questo caso, sono intervenuti sul posto i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare l’uomo.