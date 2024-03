Bimba di 10 anni perde la vita dopo aver mangiato la torta di compleanno acquistata online: ricovero d’urgenza per i familiari

0 Condivisioni acebook Twitter



Tragedia durante i festeggiamenti di compleanno in Punjab: indagini in corso per la morte di una bambina dopo aver mangiato torta.

Un compleanno finito in tragedia

Una festa di compleanno destinata a celebrare i 10 anni di vita di una bambina nella regione del Punjab, in India, si è trasformata in una tragedia familiare. Dopo aver consumato una torta al cioccolato ordinata online, la piccola Manvi è deceduta, mentre i suoi familiari, inclusi i genitori e la sorella di 8 anni, sono stati ricoverati in ospedale per sospetta intossicazione alimentare. L’incidente si è verificato nella serata del 24 marzo, come riportato dal Times of India.

Indagini della polizia e prove scientifiche

La polizia indiana ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’avvelenamento. Elemento centrale delle indagini è la torta al cioccolato, motivo di gioia divenuto causa di dolore, e la pasticceria che l’ha fornita. Un’autopsia è stata disposta per la giovane Manvi, mentre un campione della torta è stato inviato a laboratorio per analisi approfondite, al fine di stabilire la presenza di eventuali sostanze nocive.

La disperazione di una famiglia

Il racconto del nonno di Manvi offre uno squarcio sulla drammatica serata: la famiglia aveva consumato la torta alle 19, e già dalle 23 tutti si sono sentiti male. Sia Manvi che la sorella minore hanno mostrato immediati sintomi di malore, quali vomito e nausea intensa. Nonostante il rapido intervento sanitario, per Manvi non c’è stato nulla da fare. La sorella minore, invece, è sopravvissuta forse grazie al fatto di aver espulso il cibo avvelenato. La testimonianza del nonno evidenzia il dolore di una famiglia che, in un giorno di festa, ha incontrato il lutto.