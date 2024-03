Fabrizio Iacorossi, personal trainer della Premier Meloni e di Totti è in fin di vita, travolto da un’auto mentre era in bici

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente stradale mette in pericolo la vita del personal trainer Fabrizio Iacorossi, figura nota nel mondo dello sport e dell’allenamento a Roma.

Tragico incidente per Fabrizio Iacorossi

Fabrizio Iacorossi, personal trainer di 44 anni noto per la sua collaborazione con personalità di spicco come Giorgia Meloni e legato da amicizia a Francesco Totti e Ilary Blasi, è attualmente in gravi condizioni a seguito di un incidente in bicicletta avvenuto il sabato prima di Pasqua.

Il tragico evento si è verificato su via Arno, in un’area al confine tra Ostia e Torvaianica, quando Iacorossi è stato investito da un’auto in transito.

A seguito dell’incidente, è stato necessario il suo trasporto urgente in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato ammesso con codice rosso.

Condizioni critiche e intervento

Dopo l’incidente, Iacorossi ha subito un complesso intervento chirurgico al viso della durata di cinque ore, oltre a presentare un polmone perforato e numerose altre ferite. Le prossime 72 ore saranno cruciali per la sua ripresa.

La rapidità con cui il conducente dell’auto ha prestato i primi soccorsi è stata fondamentale, anche se al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni sull’identità o sull’età del conducente.

Comunità sportiva sotto shock

La notizia delle gravi condizioni di Iacorossi ha scosso profondamente la comunità sportiva, inclusi Daniele De Rossi e altri noti sportivi e personalità che frequentavano la sua palestra, la XCross Training di Roma.

Questo spazio non è solo un luogo di allenamento ma anche un punto di incontro per amici e conoscenti nel mondo dello sport, come testimoniato dalle maglie da gioco appese alle pareti, regali di giocatori famosi.

Iacorossi ha sempre enfatizzato l’importanza del passaparola e della privacy nella gestione del suo centro, considerandola la chiave del suo successo.