E’ morta Daniela Shualy, moglie di Raiz e di Don Salvatore Ricci in “Mare Fuori”. L’ultimo commosso omaggio: “Amore di una vita”

La musica e il cinema piangono la scomparsa di Daniela Shualy, amata moglie del cantautore Raiz

Addio a Daniela Shualy: il mondo dell’arte in lutto

Il mondo della musica e del cinema italiano si stringe nel dolore per la perdita di Daniela Shualy, la moglie di Raiz, noto anche come Gennaro Della Volpe, voce carismatica del collettivo Almamegretta e recente protagonista nella serie tv Rai “Mare Fuori”. La notizia ha lasciato un vuoto immenso nella comunità artistica e tra i fan. “Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai”, hanno espresso gli Almamegretta attraverso un commovente messaggio sui social, testimoniando l’affetto e il sostegno della band in questo momento di profonda tristezza.

Una vita tra arte, amore e famiglia

Daniela Shualy, di radici ebraico-ungheresi, ha lasciato un segno indelebile non solo nella vita di Raiz ma anche nella comunità che li circondava. La coppia, insieme alla loro figlia di sei anni Lea, divideva il loro tempo tra Tel Aviv, dove Daniela aveva ereditato una casa dai nonni, e l’Italia, creando un ponte culturale e affettivo tra due mondi. La loro storia d’amore e dedizione alla famiglia ha ispirato molti, come dimostrano i numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza giunti da fan e amici. Uno tra tanti, Sebastiano, ricorda Daniela con parole toccanti: “Che splenda vicino al sole. Siete una grande famiglia piena di amore”.

Un ricordo indelebile

L’impronta lasciata da Daniela Shualy nel cuore di Raiz si manifesta anche attraverso le sue parole, condivise sui social poco prima della tragedia: una dedica d’amore che evoca la forza e la bellezza del loro legame. “Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d’e Quartieri fa ammore cù mme. La mia dedica personale va a Daniela Shualy, madre della mia rosa Lea e amore di una vita”, aveva scritto Raiz, lasciando un ricordo eterno di Daniela, non solo come moglie e madre ma come musa ispiratrice di un amore profondo e vero, capace di oltrepassare i confini della vita stessa.