Perde il controllo della Ferrari e si schianta contro guard rail, l’auto prende fuoco, muoiono i due passeggeri

Tragico incidente su A4-A5 a Pasqua: due vittime in un rogo di Ferrari

Un tragico destino su strada

La domenica di Pasqua si è tinta di nero sul raccordo autostradale A4-A5 presso Vercelli, dove un drammatico incidente ha visto protagonista una Ferrari con targa svizzera. Intorno alle 14:40, nei pressi della galleria di Passo d’Avenco, territorio di Alice Castello, la supercar, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo, impattando violentemente contro un guard rail. Il violento urto ha causato l’incendio del veicolo, trasformando l’auto in una trappola mortale per i due occupanti, che sono rimasti incastrati tra le lamiere.

Le vittime dell’incidente

A seguito dello schianto, i due passeggeri della Ferrari sono deceduti, rimanendo intrappolati all’interno del veicolo in fiamme. I tentativi di soccorso da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari, arrivati tempestivamente sul posto, si sono purtroppo rivelati vani per le vittime, le cui vite sono state spezzate in modo tragico e improvviso. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini, con le autorità che lavorano per ricostruire esattamente cosa sia accaduto in quei fatali momenti. Non sembrano esserci altri veicoli coinvolti nell’incidente, il che solleva interrogativi sulle cause che hanno portato al tragico evento.

Le conseguenze e la ricostruzione

Dopo l’estinzione delle fiamme e il recupero dei corpi, gravemente compromessi dal fuoco, è iniziato un difficile processo di identificazione delle vittime. Questa fase si annuncia complessa, data la severità delle condizioni in cui sono stati ritrovati i resti. Nel frattempo, il tratto autostradale interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico, causando rallentamenti e deviazioni, ma la circolazione è stata successivamente ripristinata.