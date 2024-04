Fabrizio Corona sulla crisi dei Ferragnez, “Lui per la fama e soldi ha accettato tutto”

0 Condivisioni acebook Twitter

Fabrizio Corona riflette sulla separazione dei Ferragnez e offre un’analisi personale sulla crisi.

Corona e il punto di vista sulla crisi dei Ferragnez

Nel tessuto mediatico italiano, la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez rappresenta uno degli argomenti più discussi e commentati del momento.

Tra le voci che si sono levate a commento c’è anche quella di Fabrizio Corona, figura controversa dell’ambiente dello spettacolo italiano, che ha espresso la sua opinione durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Secondo Corona, la crisi tra i due non sarebbe dovuta a un presunto tradimento, ma piuttosto alla difficoltà di gestire la pressione mediatica che la loro relazione ha subito sin dall’inizio.

Le radici del problema secondo Corona

Corona, che afferma di conoscere Fedez da prima del suo incontro con Ferragni, sottolinea come la loro relazione si sia troppo presto basata sulla loro immagine pubblica, portando a delle crepe non appena uno dei due ha iniziato a vacillare sotto questo peso.

“Se uno crolla l’altro scappa”, ha dichiarato, indicando questa dinamica come una delle possibili cause della crisi.

Ha poi aggiunto che, secondo lui, Fedez avrebbe accettato malvolentieri la vita sotto i riflettori che la relazione con Chiara comportava, incluse le pressioni e l’attenzione costante del pubblico e dei media.

Oltre il gossip: un problema di fondo

Più che soffermarsi sui dettagli, come i presunti tradimenti, che spesso vengono messi in primo piano dai tabloid, Corona ha voluto evidenziare un problema più profondo legato alla gestione di un “impero” costruito insieme e al rischio di vederlo crollare.

La vera sfida, secondo l’ex fotografo, è trovare una via d’uscita da una situazione che sembra un “buco nero”, dove la posta in gioco non è solo la relazione in sé ma tutto ciò che è stato costruito intorno ad essa.