Puglia, incidente in mare, uomo muore strangolato da un cavo mentre fa kitesurf

Tragico incidente a Vieste: perde la vita un appassionato di kitesurf

Un fatale incidente sulle acque di Vieste

Questa mattina, una tragica notizia ha colpito la comunità di Vieste, sul Gargano: Franco Carlucci, un uomo di 63 anni originario di Foggia, è deceduto in un incidente mentre praticava kitesurf. L’incidente si è verificato nello specchio d’acqua antistante un noto villaggio turistico, dove Carlucci si trovava insieme ad amici per dedicarsi a questa passione.

La tragica dinamica

Secondo le prime informazioni, sembra che Carlucci sia caduto in mare durante l’attività sportiva, rimanendo fatalmente intrappolato dai cavi del proprio kite. Nonostante il pronto intervento dei suoi amici, che hanno immediatamente tentato di soccorrerlo, e l’arrivo sul posto dei carabinieri e dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Condizioni meteorologiche avverse

Le condizioni meteorologiche questa mattina sul Gargano erano particolarmente avverse, con un mare molto agitato che potrebbe aver contribuito alla tragedia. Al momento sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e per comprendere se le condizioni del mare possano aver giocato un ruolo determinante nella caduta di Carlucci.

La comunità sotto shock

La comunità di Vieste e quella degli appassionati di kitesurf sono sotto shock per la scomparsa di Franco Carlucci, un uomo descritto come appassionato e esperto di questo sport. Questo tragico evento serve come doloroso promemoria dei rischi associati alle attività acquatiche, soprattutto in condizioni meteorologiche non favorevoli. Mentre si attendono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente, il pensiero va alla famiglia e agli amici di Carlucci, colpiti da una perdita improvvisa e devastante.