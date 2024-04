Incidente nella serata di Psqua, uomo travolto da un autobus, muore sul colpo aveva 43 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Napoli: uomo perde la vita dopo essere stato travolto da un autobus

Incidente mortale vicino al Museo Archeologico Nazionale

Nella serata di Pasqua, un tragico evento ha scosso la città di Napoli. Un uomo di 43 anni, S. K., di origini srilankesi, è morto dopo essere stato investito da un autobus nei pressi del Museo Archeologico Nazionale. Secondo le testimonianze, la vittima stava attendendo il pullman della linea 178 alla fermata Museo quando, per cause ancora da accertare, è stato colpito e schiacciato dalla ruota posteriore del mezzo in fase di accostamento al marciapiede.

La dinamica dell’incidente

L’incidente, avvenuto poco dopo le 20:00 del giorno di Pasqua, ha visto l’intervento immediato dei soccorsi, con un’ambulanza, una squadra dei Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale che sono giunti sul posto. Nonostante gli sforzi del personale del 118, non c’è stato nulla da fare per salvare la vita dell’uomo, che è stato dichiarato morto poco dopo.

Le indagini in corso

La Polizia locale sta conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità. Al momento, né il Comune di Napoli né l’Azienda Napoletana Mobilità hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo all’accaduto. La comunità di Napoli, e in particolare quella srilankese, è in lutto per questa perdita improvvisa e tragica.