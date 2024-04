Puglia, durante la notte, vanno a soccorrere dei parenti ma hanno un incidente, muore il conducente, gravissima la moglie

0 Condivisioni acebook Twitter



Dramma sulla SP 231 a Canosa di Puglia: un morto e una ferita grave in incidente notturno.

Una notte tragica alle porte di Canosa di Puglia

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Canosa di Puglia nella notte, sulla strada provinciale 231. Antonio Catalano, un uomo di 49 anni del posto, ha perso la vita in un incidente che ha visto coinvolta anche sua moglie, ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Andria.

Il soccorso trasformato in tragedia

La coppia era in viaggio in direzione nord sulla loro Peugeot 3008, dirigendosi verso alcuni parenti che avevano avuto un incidente, quando il destino ha cambiato tragicamente il loro percorso. Per cause ancora da determinare, Catalano ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi violentemente contro il new jersey. L’impatto è stato fatale per lui, mentre sua moglie è stata trasportata d’urgenza all’ospedale in condizioni critiche.

L’intervento dei soccorsi e le indagini

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli Operatori dell’emergenza radio (Oer) per fornire i primi soccorsi, i vigili del fuoco per assicurare la sicurezza della zona e la polizia, che ora sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.