Bari, sparatoria a Torre a Mare, uomo colpito da diversi proiettili, è gravissimo

Sparatoria a Torre a Mare, Bari: un uomo ferito trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari dopo essere stato colpito da proiettili la sera di Pasquetta.

Un’improvvisa violenza a Torre a Mare

La tranquillità della serata di Pasquetta è stata bruscamente interrotta a Torre a Mare, un quartiere situato a sud di Bari, quando una sparatoria ha seminato il panico tra i residenti. Secondo le prime notizie emerse, un uomo è stato ferito dopo essere stato colpito da alcuni proiettili. L’incidente ha provocato momenti di grande tensione nella comunità, già impegnata nelle celebrazioni festive.

Soccorso immediato e indagini in corso

La vittima, in condizioni critiche, è stata immediatamente soccorsa e trasportata con urgenza al Policlinico di Bari, dove è attualmente in cura. Le autorità sanitarie stanno facendo il possibile per stabilizzare le sue condizioni e fornire il necessario trattamento medico. Nel frattempo, le forze dell’ordine, insieme agli esperti della Scientifica, sono intervenute sul luogo dell’evento, in via Bari, per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini. L’obiettivo è ricostruire la dinamica degli eventi e identificare i responsabili dell’accaduto.